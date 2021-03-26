SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin çetesine operasyon: 8 gözaltı

Son dakika haberi! Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen Bitcoin dolandırıcılığına yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurduğu, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiği ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

9 KİŞİDEN 8'İ YAKALANDI

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki Bitcoin'i kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8'ini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



