Son dakika: İstanbul Kartal'da kan donduran cinayet: Birlikte yaşadığı kadını vurdu sonra intihar etti

29.08.2020 06:06

Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal’da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı (35) tabancayla öldüren Necati Yılmaz (51), aynı silahla intihar etti. Öte yandan Polis olay ile ilgili araştırma başlattı