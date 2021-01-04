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SON DAKİKA: İstanbul İSKİ 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi! İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman?

SON DAKİKA: İstanbul İSKİ 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi! İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman?
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Son dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.


İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'un toplam 6 ilçesinde birçok mahalleye su verilemeyecek. Binlerce kişiyi etkileyecek kesintinin ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışmanın detayları belli oldu. Peki İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman saat kaçta başlayacak?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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