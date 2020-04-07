Haberler Video Haber Videoları Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta patlama! Yaralılar var (Olay yerinden ilk görüntü) |Video
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta patlama! Yaralılar var (Olay yerinden ilk görüntü) |Video

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta patlama! Yaralılar var (Olay yerinden ilk görüntü) |Video

07.04.2020 16:33

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir evde patlama meydana geldi.

Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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