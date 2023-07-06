Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına PKK operasyonu

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına PKK operasyonu

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına PKK operasyonu
06.07.2023 15:35

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:21
CHP'li İBB Başkanı Ekrem...
Haber 05:09
Önce oraj sonra 50 derece...
Haber 02:31
Ekonomist Korhan Berzeg hala...
Haber 01:18
15 yaşındaki çocuk gelin...
Haber 01:16
İsveç attığı adımları boşa...
Haber 01:54
Propaganda yapanlar utanacak!...
Haber 00:28
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı...
Haber 00:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan...
Haber 04:26
TÜİK HAZİRAN ENFLASYON...
Haber 02:10
Suriyeli doktor ve kızamık...
Haber 01:30
Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan...
Haber 02:10
Mutfak yalan villa gerçek!

Son dakika haberleri... Seçimlerde CHP ve ortaklarıyla ittifak yapan terörün siyasi ayağı HDP'nin İstanbul'daki Esenyurt ilçe binasına operasyon düzenlendi. Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Haber Videoları

Seçimlerde CHP ve ortaklarıyla ittifak yapan terörün siyasi ayağı HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda, terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile örgütsel doküman bulundu.

İlçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

SİYASİ PARTİ BİNASI DEĞİL TERÖR KAMPI
Ekipler, terör örgütünün korsan eylemlerde kullanılmak amacıyla temin ettiği iddia edilen havai fişek, maytap, meşale, afiş, poster ve örgütsel içerikli malzemelerin HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında saklandığını tespit etti.

Buraya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirdi.

SON DAKİKA