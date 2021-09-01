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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu
01.09.2021 09:47
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu düzenledi. Sivil trafik ekiplerinden otopark ücreti isteyen bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil araçla Gümüşsuyu'nda park etmek isteyen polis ekiplerinin yanına gelen bir şahıs, otopark ücreti istedi. Değnekçilik yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.
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