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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
07.06.2022 09:38

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Son dakika haberleri... Başakşehir'de özel güvenlik personeli taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada şoför dahil 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza, sabah 08.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Özel güvenlik personeli taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Servisteki özel güvenlik personellerinden bazıları kendi imkanlarıyla içeriden çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktı.

Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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