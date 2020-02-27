Son dakika: İstanbul Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı 27.02.2020 06:31

Ataşehir’de gece saatlerinde içerisinde sürücüsüyle birlikte üç kişinin bulunduğu bir otomobil D-100 Karayolu, Yenisahra mevki yan yolda yolcu indirip bindirmek için durağa yaklaşan halk otobüsüne arkadan süratlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi otomobilden dışarıya fırlarken diğer kişiyi çevredekiler kurtardı. Sürücü koltuğunun yanındaki koltukta oturan M.O.’yu sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekipleri yaklaşık yirmi dakika uğraş verdi.