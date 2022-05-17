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Son dakika İstanbul Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın!

Son dakika İstanbul Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın!
17.05.2022 08:45

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Son dakika haberi! Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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