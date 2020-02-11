Haberler Video Son dakika: İSMEK'in kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi
Son dakika: İSMEK'in kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

Son dakika: İSMEK'in kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

11.02.2020 11:38

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.


İstanbul Büyükşehir belediyesi genel Sekreter yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti. Şişli'nin "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" istifa ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

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