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Son dakika: Irkçı Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı çocukların aileleri konuştu! Başkan Erdoğan hakkında soru sormuşlar

Son dakika: Irkçı Fransız polisinin
08.11.2020 00:09

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti anlattı. Karakolda ifadeleri alınan ailelere de Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında siyasi sorular yöneltildiği ortaya çıktı. Ailelerin başörtüsü ve inancı sorgulandı.


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