Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti anlattı. Karakolda ifadeleri alınan ailelere de Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında siyasi sorular yöneltildiği ortaya çıktı. Ailelerin başörtüsü ve inancı sorgulandı.
Son dakika: Irkçı Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı çocukların aileleri konuştu! Başkan Erdoğan hakkında soru sormuşlar
- Son dakika: Irkçı Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı çocukların aileleri konuştu! Başkan Erdoğan hakkında soru sormuşlar
- ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile Türkiye'den ilgili ilk yorum!
- ABD seçimlerinin ardından Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber'de flaş F-35 iddiası! "Eğer Trump kazansaydı..."
- Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı! "Kedinin fareyle oynadığı gibi"
- Trump'ın avukatı Giuliani'den açıklama: Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette dava açacağız
- CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yetki çarkı: Mevzuat çok karmaşık, anlamadım
- Tunç Soyer ve Serdar Sandal gerçekleri gizliyor! İzmir'de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hasarlı binaları yıkma yetkisi yokmuş
- SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU
- FETÖ kanalı Samanyolu'nun dizilerinde oynayan Cengiz Toraman İBB Şehir Tiyatroları'na transfer oldu
- Denizli'de film gibi operasyon: Firari çift, filyasyon ekibinin jandarma olduğunu kelepçe takılınca anladı!
- Başkan Erdoğan direksiyon başına geçip açılışını yaptığı ''Edebiyat yolu''nda test sürüşü gerçekleştirdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş-Göksun yolu açılışında önemli açıklamalar