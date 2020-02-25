Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı 25.02.2020 16:09

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İran Sağlık Bakan Yardımcısında da virüs testi pozitif çıktı. İran Sağlık Bakanı Nemeki ise karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

🎥 حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما #کرونا را شکست می‌دهیم pic.twitter.com/OS2CQXNv99 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 25, 2020

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum" dedi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.