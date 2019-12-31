Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiği önünde protesto! 31.12.2019 12:12

Son dakika haberine göre Irak'ta, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenleniyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı.

Büyükelçilik binası önüne gelerek Amerikan bayrakları yakan öfkeli kalabalığın, yerleşkenin içerisine çeşitli nesneler fırlattığı ve güvenlik kameralarını parçaladıkları görüldü.

Bölgede bulunan AP muhabirleri, binayı koruyan güvenlik görevlilerinin de büyükelçiliğin içine çekildiğini gördüklerini aktardı.

IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİ EYLEMCİLERE MÜDAHALE ETTİ

ABD Büyükelçiliği, başkent Bağdat'ta güvenliğin en yüksek seviyede olduğu Yeşil Bölgede yer alıyor.

'Amerika'ya ölüm' sloganları atan kalabalığın büyükelçilik binasının kapısına yaklaşması ve gösterilerin şiddete dönüşmesinin ardından Irak güvenlik güçleri, eylemcilere müdahale etti.

HAŞDİ ŞABİ ABD'DEN İNTİKAM ALINACAĞI SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD'nin Irak ve Suriye'de bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi fraksiyonlarından Hizbullah Tugayları'na yönelik düzenlediği ve 28 savaşçının hayatını kaybettiği hava saldırılarının ardından bölgede gerilim artmış durumda.

Haşdi Şabi dün yaptığı açıklamada, ABD'den intikam alınacağı sözü vermişti.

ABD ise İran'a yönelik yeni yaptırımların kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini duyurmuştu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILIYOR

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD uçaklarının Haşdi Şabi güçlerine ait üssü bombalamasının uluslararası normlara aykırı olduğu belirtilerek, ABD Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağı kaydedildi.

Açıklamada Haşdi Şabi güçlerinin Irak'ı savunmakta aktif bir rol oynadığına dikkat çekilerek, "DEAŞ'a karşı mücadelede kahramanca rol üstlenen Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda hareket etmektedir" denildi.

Irak'ın egemen bir ülke olduğu ve iç güvenliğin öncelikler arasında olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak toprakları, bir savaş sahası veya komşu ülkelere saldırma amacıyla kullanılmayacak. Saldırıyla ilgili ABD'nin Bağdat Büyükelçisi çağrılacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD öncülüğündeki DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyonda yer alan Avrupalı ortaklarla koalisyon güçlerinin ülkedeki geleceğiyle ilgili ortak bir tavır sergilemek için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

Haşdi Şabi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda ölü sayısının 28'e yükseldiği, yaralı sayısının 51 olduğu bildirilmişti.