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SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07.04.2021 10:06
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Son dakika haberi... Terör örgütlerine peş peşe öldürücü darbeler vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.


MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/DuDHBfuswB

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

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