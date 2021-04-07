SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terör örgütlerine peş peşe öldürücü darbeler vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

