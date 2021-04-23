SON DAKİKA: İnterpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkardı

Son dakika haberine göre, Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü. Öte yandan İnterpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı

THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.



62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.



DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMANA EL KONULDU

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.





KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığınca, Türkiye'deki kripto para borsalarından Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 1994 Gebze doğumlu Özer'in, yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlendi.

Başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi.

Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığınca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığının Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerinin sonuçları bekleniyor.



THODEX'İN MERKEZİNDE POLİS ARAMASI DÜN AKŞAM SONA ERMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yerli kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde yürüttüğü arama çalışması sona erdi. Ofis içerisindeki dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen arama kararının ardından saat 15.00 sıralarında Thodex şirketinin Kadıköy'deki ofisine gelerek arama çalışmalarına başlamıştı.

Adrese polis ekiplerinin yanı sıra bir çevik kuvvet aracı da eşlik etmişti. Şirket ofisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik çalışma sona erdi. Ofis içerisinde bulunan belge ve cihazları inceleyen polis ekipleri, dijital materyalleri ve bilgisayarları alarak detaylı incelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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