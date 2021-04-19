RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: İmam hatip lisesi mezunlarına hakaret eden Erol Mütercimler'in cezası belli oldu

Son dakika: İmam hatip lisesi mezunlarına hakaret eden Erol Mütercimler'in cezası belli oldu
19.04.2021 11:44
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Son dakika haberi... Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, "O imam hatipten mezun olmuş olanlara bakın karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerini sarf etmişti.

CEZASI AÇIKLANDI
Katıldığı bir televizyon programında imam lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi.



Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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