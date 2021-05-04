SON DAKİKA: İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıklandı! İstanbul'da son durum nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara İzmir ve diğer illerimizdeki son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" dedi.

İşte Türkiye'de son durum

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA O İLLERDE

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.