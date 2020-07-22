Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ ile mücadele mesajı

22.07.2020 11:36

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.