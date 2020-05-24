Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz

24.05.2020 00:27

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, "Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz." sözleriyle Kovid-19 sürecinde açılan büyük eserlerin konu edildiği bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın sesiyle yapılan hizmetlerin anlatıldığı video dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.