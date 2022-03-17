Haberler Haber Videoları SON DAKİKA İETT zam açıklaması! İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılacak mı? UKOME'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam...

SON DAKİKA İETT zam açıklaması! İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılacak mı? UKOME'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam...

SON DAKİKA İETT zam açıklaması! İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılacak mı? UKOME'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam...
17.03.2022 15:26

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Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İETT'nin Genel Müdürü Alper Bilgili, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50'nin üzerinde bir zam artışının gündemde olduğunu söyledi.

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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu ulaşıma zam talebinin ilk UKOME toplantısında konunun gündeme geleceğini ifade etti.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'ye toplu ulaşıma zam yapılacak mı? diye soruldu. Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

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