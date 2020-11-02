SON DAKİKA: İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı: İtfaiye amca kardeşim öldü

Son dakika haberine göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı. İdil'e ulaşan İtfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı.