RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA İÇİŞLERİ’NDEN YENİ GENELGE! 81 il Valiliğine ‘’Market Tedbirleri’’ konulu genelge gönderildi

SON DAKİKA İÇİŞLERİ’NDEN YENİ GENELGE! 81 il Valiliğine ‘’Market Tedbirleri’’ konulu genelge gönderildi
04.05.2021 01:09
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Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.


Son dakika haberi... 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre lerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
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