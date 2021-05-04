SON DAKİKA İÇİŞLERİ’NDEN YENİ GENELGE! 81 il Valiliğine ‘’Market Tedbirleri’’ konulu genelge gönderildi

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.