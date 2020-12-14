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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi! Sokağa çıkma kısıtlaması...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi! Sokağa çıkma kısıtlaması...
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.


İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.



Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

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