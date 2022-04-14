RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama
14.04.2022 09:30

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İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama yayınladı. 2016'dan bu yana 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışının sağlandığını duyuran Bakanlık, 2022 yılında bu sayının 20 bin 636 olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışının sağlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa'da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir.


Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

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