Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 valiliğine 'Ramazan tedbirleri' genelgesi

22.04.2020 00:28

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelgeye göre yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. İşte tüm detaylar...