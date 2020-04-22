Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelgeye göre yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. İşte tüm detaylar...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 valiliğine 'Ramazan tedbirleri' genelgesi
22.04.2020 00:28
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