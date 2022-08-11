Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Sözde üst düzey PKK'lı İstanbul'da yakalandı

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Sözde üst düzey PKK'lı İstanbul'da yakalandı

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Sözde üst düzey PKK'lı İstanbul'da yakalandı
11.08.2022 15:32

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da eylem planlayan "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı'nın başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.

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İstanbul'a eylem yapmak için geldiği öne sürülen Botan Gever kod adlı terörist Mehdi Mıhçı dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin İstanbul'a eylem yapmak üzere geldiği öne sürüldü. Terörist ile birlikte yanında olan Civan A. ve irtibatlı olduğu Kerem Ş gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da konuyla ilgili; "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" açıklamasında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda sözde özel kuvvetler şehit zilan timi içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan firari kaydı ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan terörist Mehdi Mıhçı (26) Fatih'te yakalandı.

SAHTE KİMLİK İLE YAKALANDI
Yakalanan teröristin üzerinden Nur Muhammed B. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yanında bulunan Civan A. Fatih ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların irtibatlı olduğu değerlendirilen sözde değer ailesi olan Kerem Ş. İse Manisa Akhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Teröristin İstanbul'a eylem için geldiği öne sürüldü.

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