Haberler Video Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6.8'lik depremin ardından bilançoyu açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6.8'lik depremin ardından bilançoyu açıkladı

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6.8'lik depremin ardından bilançoyu açıkladı

25.01.2020 11:59

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya Doğanyol'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bilgilendirme açıklaması.


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