Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6.8'lik depremin ardından bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya Doğanyol'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bilgilendirme açıklaması.
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6.8'lik depremin ardından bilançoyu açıkladı25.01.2020 11:59
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