Haberler Haber Videoları Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı
07.07.2023 21:41

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. 6 bin 880’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. 6 bin 880'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabında şunları söyledi:

HAZİRAN AYINDA 15591DÜZENSiZ GÖÇMEN YAKALANDI. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

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