Haberler Haber Videoları Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı
14.07.2023 11:28

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.

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Son dakika haberleri... Uluslararası suç örgütlerine yönelik iki farklı ilde düzenlenen operasyonda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.

Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

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