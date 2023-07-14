Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.
Son dakika haberleri... Uluslararası suç örgütlerine yönelik iki farklı ilde düzenlenen operasyonda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.
Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK