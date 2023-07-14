Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika haberleri... Uluslararası suç örgütlerine yönelik iki farklı ilde düzenlenen operasyonda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.

Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK