SON DAKİKA: HSK başmüfettişi trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün ihracını istedi

Son dakika haberi! HSK’nın görevlendirdiği müfettiş, sahte hesapla hükümet üyelerine küfür eden Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkındaki raporunu tamamladı. Gündüz’ün ihracı talep edildi. HSK görevlendirdiği müfettiş raporunda trol savcının mesleğin şeref ve onurunu bozacak eylemde bulunduğunu belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından devlet büyüklerine mesai saatleri içerisinde Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespitin nedeniyle HSK 1. Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Gündüz'le ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. 3 Mayıs 2021 tarihinde Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesi talep edildi.



KÜFÜRLERİ RAPORDA

Sabah'ta yer alan habere göre, Hazırlanan 31 sayfalık raporda, açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün Twitter'daki trol hesabıyla yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına tek tek yer verildi.







Raporda, Gündüz hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle iddianame düzenlendiği ve Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Başmüfettiş Ali İhsan Sever tarafından hazırlanan raporda, Gündüz hakkında 2802 numaralı Hâkimler ve Savcılar kanununun 69/4 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan rapor HSK 2. Daire'ye ulaşırken, Gündüz'ün açığa alınma kararının 6 kişilik HSK 2. Daire kurulu tarafından oy birliğiyle devamına da karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e hakkında yürütülen idari soruşturma çerçevesinde savunma yapması için adresine tebligatta bulunuldu. İfadesinin alınmasının ardından Gündüz'ün meslekten ihraç edilip edilmemesi belli olacak.

HAKİMDEN TUHAF ISRAR

Twıtter'da hakarete uğrayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur olduğu davada ilginç bir olay yaşandı. Hakaret nedeniyle Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Hâkim Murat Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi. Talimat yazısını gören Ankara Hâkimi Kaya Burak Dumlu ise yazıyı garipseyip Bahçeli'nin bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olduğunu kaydederek evrakın yeniden değerlendirilmesini istedi. Akyol bu yazıya daha sert bir cevap vererek Bahçeli'ye davetiye çıkarılmasını istedi. Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi ise bu yazıya karşılık Bahçeli'nin beyanının alınması konusunda ısrar etti. Yazıda hâkim, "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür" dedi. Gelişmeyi değerlendiren Avukat Dr. Rezan Epözdemir, milletvekillerinin müşteki sıfatıyla haiz olduğu dosyalarda teamülde davet yapılmadığını belirterek, "Beyan gerekiyorsa avukatı marifetiyle alınmalı. Böylesi daha uygun olur" ifadelerine yer verdi.