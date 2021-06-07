SON DAKİKA: HDP’ye yeniden kapatma davası!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
500 İSİM İÇİN SİYASİ YASAK
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendİ.
BANKA HESABINA TEBDİR
Savcılık iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.