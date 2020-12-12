Haberler Video Haber Videoları Son dakika: HDP'lilerin "Kobani" provokasyonu Meclis'i karıştırdı

Son dakika: HDP'lilerin "Kobani" provokasyonu Meclis'i karıştırdı

Son dakika: HDP'lilerin
12.12.2020 17:13
Ana Sayfa 02:17
Son dakika: HDP'lilerin...
Ana Sayfa 01:00
Kan kaybı sonrası efsane...
Ana Sayfa 01:19
Karabağ'daki 'Zafer' Ayşenur...
Ana Sayfa 02:42
Alpaslan, Yavuz'u köşeye...
Ana Sayfa 00:47
Başkan Erdoğan'dan kira...
Ana Sayfa 02:38
"Otelde sevgilisiyle bastım"...
Ana Sayfa 00:55
Survivor 2021 Öykü Çelik'e...
Ana Sayfa 01:44
Berdan Mardini'den 'Noel Baba'...
Ana Sayfa 00:23
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş...
Ana Sayfa 02:26
Hollanda'da 'casusluk' alarmı
Ana Sayfa 03:18
İstanbul'da güne yağmurla...
Ana Sayfa 01:58
Darp edilen Kyryliuk'tan flaş...

Son dakika haberi... PKK'nın siyasi uzantısı HDP temsilcileri kürsüye gelerek bazı "masum kişilerin hiçbir suçu olmadan öldürüldüğü" yalanını savunarak içişleri Bakanlığını ve güvenlik güçlerini hedef aldılar. HDP'lilerin "Kobani" provokasyonu sonrası Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.


TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.


İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı.


Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de.


Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" şeklinde provokatif sözler sarf etti.



Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi. Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı.


AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları