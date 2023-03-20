Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP arasındaki kirli pazarlık bugün saat 12.00'de HDP Genel Merkezi'nde başlayacak.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kirli pazarlıktan ilk görüntüler de geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile poz verdi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel ve Selin Sayek Böke; HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Pervin Buldan'a, Ebru Günay ve Grup Saruhan Oluç eşlik ediyor.

KILIÇDAROĞLU HDPKK İLE ANLAŞTI MI?

Kirli pazarlık toplantısının ardından ortak basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir." dedi.

17 SAAT ÖNCE ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlığa oturduğu ve yan yana basın açıklaması yaptığı Pervin Buldan, daha 17 saat önce bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişti.

Buldan, dün Yenikapı'da düzenlenen provokasyon kokan Nevruz kutlamalarında "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" demişti.

METİN NEREDEYSE AYNI

Öte yandan Pervin Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun metninin neredeyse aynı olması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Metin Kandil'den mi geldi?" diye sordular.

MHP'DEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

PKK'NIN SİYASİ KANADININ AYAĞINA GİTTİ

Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadının ayağına gittiğini ifade eden Yalçın şunları söyledi: Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK BÖLÜCÜ BAŞINA ÖZGÜRLÜK

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü; Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu.

Milletimiz; iktidar uğruna ayı ile yatağa girmeyi, katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturmayı, ülkenin güvenlik ve esenliğini terör örgütünün siyasi acentesine teslim etmeyi göze alan bir "sorumsuz" cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor.

Kemal Bey'in kurduğu masa, Halil İbrahim sofrası filan değil; aç sırtlanlar, Ali Cengizler, Kırk Haramiler sofrası... Bu mezbele menülü sofraya tekmeyi, 14 Mayıs'ta milletimiz koyacak.

İLK DESTEK HDP'DEN GELMİŞTİ

Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.

HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.

"BU NASIL BİR İKBAL DERDİ"

Kirli pazarlık olarak 18 Mart'ın seçilmesi ise büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na büyük eleştiriler varken Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği "Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi! Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor" demişti.

HDP DUYURMUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini HDP "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

"BANA DEĞİL EV SAHİBİNE SORUN"

PKK'nın siyasi uzantısının oyuncağı haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yer alan habere göre, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi.





İTTİFAK PKK KANALINDA RESMİYET KAZANDI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ

6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.

PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı bölücü programda konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren Temelli şu ifadeleri kullandı;



"Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz"





KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER: TUTUMU UMUT VERİYOR

Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDPKK ittifakının gölgesinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'nun tutumuna övgüler geldi.



PKK elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunun antifaşist çevrelere umut aşıladığını itiraf etti.



Kalkan, "(Kılıçdaroğlu) Bir tutum alır gibi gözüküyor, bu durum biraz antifaşist çevrelerde umut yaratıyor ama nereye kadar gider belli değildir" şeklinde konuştu.



Teröritbaşının sözlerinin alt metninde CHP'ye çağrı da vardı...



Kılıçdaroğlu'nun tutumundan umutlanan Duran Kalkan, "CHP'de bu tutum ne kadar derinleşecek, diğerleri buna katılacak mı, katılmayacak mı, belirsizdirler. Eylemsizlik kararına ilişkin değişik siyasi partiler, kesimler herhangi bir şey yapmadılar, toplumsal kesimler, sendikalar, dernekler, hiç kimse çok oralı olmadı. Dış alanda, dış basına biraz yansıdı, çok ileri düzeyde olmadı ama orta düzeyde olumlu etki yaptı ama dış siyasi çevreler üzerinde de herhangi bir etkisi olmadı, basınla sınırlı kaldı" dedi.





HDP'DEN CHP DIŞINDAKİ DİĞER PARTİLERE: OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL



Bir yandan da HDP, 6'lı koalisyona şartlarını sıralamaktan geri durmuyor.



HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıralamıştı. "Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen HDP'li Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.



Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.



HDP Gençlik Teşkilatı isimli oluşum ise sosyal medya hesabından yayınladıkları mesajla terör örgütü PKK'nın 6'lıya destek için sürdüğü şartlar da sıralamıştı.







İŞTE BÖLÜCÜLÜK TEMELLİ O TALEPLER

Yapılan paylaşımda şu talepler ve vaatler yer aldı:



- Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.



- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.



- HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.





- OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.



- Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.





TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'TAN TUTUM BELGESİ DAYATMASI: HDP KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEYECEK?

Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP'nın tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bir yazı kaleme aldı.



"HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı yazıda HDP'nin 2021 yılında yayınladığı ve skandal taleplerin yer aldığı "tutum belgesi"ne vurgu yapıldı. Demirtaş yazıda, "HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?" ifadelerine yer verdi.



Kılıçdaroğlu'na destek için dayatma yapan Demirtaş, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi tüm bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyor, değer veriyorsa bunu bizzat kendisinden duymak ister. Demokratik siyasi ortamın sağlanması için bir niyet, program, ciddiyeti kararlılık görürse de destek verir." dedi.



TUTUM BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?

HDP'nin 2021 yılında ortaya koyduğu "Tutum Belgesi"nde yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması gibi talepler yer alıyor. Belgede Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin altını dinamitleyecek ifadeler bulunuyor.

Sınır ötesi operasyonların durdurulması, Kanal İstanbul gibi projelere son verilmesi gibi maddeler de belgede yer aldı. "Kürt sonununda demokratik çözüm" ismi verilen 4'üncü maddede ise Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonlandırılması isteniyor.

Maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadelerine yer verildi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle hak gasplarının ortaya çıktığı iddia edilerek bunların sonlandırılması istendi.





HDP HEYETİ CHP'Yİ ZİYARET EDEREK BELGEYİ SUNMUŞTU

HDP, Tutum Belgesi'nin kamuoyuna açıkladığı dönemde CHP'yi ziyaret ederek partiye belgeyi sunmuştu.



HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşürek belge üzerinde fikir alışverişi yapmıştı.



Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.