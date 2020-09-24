Son dakika: HDP önündeki ailelerin çığlığı eli kanlı PKK’yı bitirme noktasına getirdi! Bir aile daha evladına kavuştu

24.09.2020 14:31

Son dakika haberine göre HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 20 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan Meryem ve Fahrettin Akkuş çiftinin oğlu Erkan Akkuş güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından anne ve babası ile buluştu. Akkuş ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.