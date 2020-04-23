Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı

23.04.2020 22:52

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Bizleri Ramazan-ı Şerif’e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayınladı.



"Bizleri Ramazan-ı Şerif'e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun" diyen Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur." ifadelerine yer verdi.



