Son dakika: HAVA DURUMU | Yola çıkacaklar dikkat!

Bugün hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtı Metoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski var. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısına fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep'in batı kesimleri ile Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu