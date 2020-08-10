Son dakika: Hakkari'den acı haber: Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.