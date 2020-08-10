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Son dakika: Hakkari'den acı haber: Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Son dakika: Hakkari'den acı haber: Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
10.08.2020 09:31

Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

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