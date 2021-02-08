SON DAKİKA: Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Son dakika haberi! İstanbulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprüde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.





YÜZDE 58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenirken, Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile otoyolu Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.