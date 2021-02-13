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SON DAKİKA: Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı

SON DAKİKA: Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı
13.02.2021 14:34
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirmek için gittiği baba ocağı Rize'de Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberini alınca programını iptal etti. Başkan Erdoğan, Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak için Rize'den ayrıldı. Elazığ'da Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan Nazırlı'yla son olarak 25 Ocak'ta görüşmüştü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili teslimi için geldiğimizde hocamızı ziyaret edelim istemiştik. Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik" dedi..


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