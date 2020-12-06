Son dakika haberleri... Sokağa çıkma yasağının ardından bu soru soruluyor: Seyahat izni kimlere veriliyor?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye’de de yeniden yükselişe geçti. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Peki şehirler arası seyahat nasıl yapılacak? Şehirler arası seyahat izni kimlere veriliyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber sadece şehirler değil, otobüs terminallerinde de sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra seyahate ilişkin de belli şartlar var. Eğer kısıtlama süresi içerisinde seyahat edecekseniz biletleme yapmış olmanız gerekiyor. Aksi halde denetimlerde ekipler tarafından biletinizin olmadığı tespit edilirse cezai işlem uygulanabilir. Eğer şahsi olarak seyahat edecekseniz onun da belli şartları var.

İşte zorunlu haller sayılacak durumlar:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl istikametine dönmek isteyen vatandaşlar veya vefat durumunda şehir değiştirmesi gereken kişiler.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen vatandaşlar kendi araçlarıyla seyahat edebilecekler ancak bunun da bir noktası var. İl İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin belgesi alınması gerekiyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.