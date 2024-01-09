PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:07 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:15

SON DAKİKA HABERLERİ! İzmir - İstanbul Otoyolu Balıkesir bölümünde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

SON DAKİKA HABERLERİ... İzmir - İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Nazilli Trafik Kazası Son Dakika: Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu; 3 ölü
09.01.2024Salı
Murat Kurum, Fatih Camii’nde bıçaklı saldırıda yaralanan hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i hastanede ziyaret etti
09.01.2024Salı
Uçakta panik! Milas-Bodrum Havalimanı'nda alkollü kadın yolcu uçağı birbirine kattı!
09.01.2024Salı
Kar, şiddetli yağış, fırtına... Meteoroloji'den 18 il için Sarı Kodlu uyarı! Soğuk hava dalgası ne kadar sürecek?
09.01.2024Salı
İBB Başkan adayı Murat Kurum İSTOÇ'ta konuştu: ''Trafik çilesini bitirmek istiyoruz''
09.01.2024Salı
Bunlar da Var
MasterChef All Star’ın Şampiyonu Esra oldu! 01:47
MasterChef All Star'ın Şampiyonu Esra oldu!
09.01.2024Salı
Emeklinin zam oranı yükselir mi? Gözler refah payında 03:16
Emeklinin zam oranı yükselir mi?
09.01.2024Salı
İZLE | Fatih Camii’ndeki bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı 00:47
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
09.01.2024Salı
Karnı burnunda Yasemin Şefkatli’den gece yarısı ’sürpriz’i! İdo Tatlıses’le ocak ayında ikizleri kucaklarına alacak olan ünlü çift... 00:27
Gece yarısı 'sürprizi'
09.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA