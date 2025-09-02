SON DAKİKA HABERLERİ: GSB KYK 2025 yurt başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını bildirdi.



BAŞVURULAR BAŞLADI



Bakan Bak, "Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt başvuruları başladı. 2-6 Eylül arasında öğrencilerin başvurularını bekliyoruz." dedi.

Bakan Bak'ın açıklamalarından satır başları:

"Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Pandemi, deprem, salgın gibi afetlerde vatandaşlarımıza kapılarını açtık. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. An itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvurularını üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. Öğrencilerimizi üniversitelerine en yakın yurda yerleştiriyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz."

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

ğ) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

KYK YURT ÜCRETLERİ (2024-2025)

1. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 345 TL , 2024-2025 ücreti 517,50 TL

2. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 405 TL , 2024-2025 ücreti 607,50 TL

3. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 405 TL , 2024-2025 ücreti 607,50 TL

4. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 480 TL , 2024-2025 ücreti 720 TL

5. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 510 TL , 2024-2025 ücreti 765 TL

6. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 570 TL , 2024-2025 ücreti 855 TL

KKTC Yurdu: 2023-2024 ücreti 750 TL, 2024-2025 ücreti 1.125 TL

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

KYK yurtlarına ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken tutar, "ilk kayıt ücreti" olarak adlandırılıyor. Bu ücret gün bazında hesaplanan yatak bedeli ile güvence bedelinden oluşuyor. Öğrencinin yerleştirildiği yurt tipi ve yerleştirme tarihi, ödenecek miktarın belirlenmesinde etkili oluyor. Tutar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt ve Kredi Ödemeleri" ekranında veya anlaşmalı banka ATM'lerinde otomatik olarak görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler, kayıt sürecinde ödemeleri gereken ücreti kolayca öğrenebiliyor.