Mart ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

KALICI KONUTLARIN İNŞASI

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

FAHİŞ KİRALAR ELE ALINACAK

Bir diğer gündem ise deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar. Uzun süredir devam eden yüksek kira oranlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, asrın felaketi ile birlikte fırsatçılar yeniden harekete geçti.

Bu kapsamda ilgili savcılıklar düğmeye bastı ve fahiş kiralar denetlenmeye başladı. Toplantıda da yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.