13.06.2020 18:05

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek Libya toplantısı için İstanbul'a geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek Libya toplantısı için İstanbul'a geliyor.

Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.







BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek."