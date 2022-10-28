Haberler Haber Videoları SON DAKİKA HABERİ! MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ! MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ! MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
28.10.2022 10:54

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:32
Dışarıda da terör estirdi
Haber 00:38
Yalova'da planlı provokasyon!
Haber 01:05
CHP'li Özel'in Fincancı'nın...
Haber 01:13
''TTB ile ilgili hazırlık...
Haber 00:51
Fincancı'nın Ermeni...
Haber 00:52
Maden işçilerini taşıyan...
Haber 01:32
Madde bağımlısı çift ortalığı...
Haber 01:22
PKK'ya sonbahar operasyonu!
Haber 01:04
FETÖ - CHP - HDPKK 'fincan'...
Haber 02:24
Başkan Yazıcı'dan suç...
Haber 05:10
Doktorlardan Fincancı'ya...
Haber 34:44
Kurtulmuş'tan A Haber'e özel...

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Videoları

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

SON DAKİKA