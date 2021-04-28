RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika haberi: Melek İpek hayallerini anlattı!

Son dakika haberi: Melek İpek hayallerini anlattı!
28.04.2021 13:50
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Antalya'da işkenceci eşini öldüren ve 108 gün sonra ceza almadan tahliye olan Melek İpek hayallerini anlattı. İpek, "Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan Tıp Fakültesine girmek için sınavlara hazırlanacağım. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş" diye konuştu.


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