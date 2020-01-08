Son dakika haberi! Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı'ndan metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu 08.01.2020 21:08

Son dakika haberine göre Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı, diğer metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.