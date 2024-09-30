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SON DAKİKA HABERİ: Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var!
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SON DAKİKA HABERİ: Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 16:52 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 16:52

Aksaray ile Konya arasında etkili olan şiddetli rüzgâr ve kum fırtınası, görüş mesafesini düşürerek zincirleme kazaya neden oldu. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Aksaray - Aksaray ile Konya arasında meydana gelen zincirleme trafik kazası, şiddetli rüzgâr ve kum fırtınasının etkisiyle yaşandı. Görüş mesafesinin aniden düşmesi sonucu, birbirine çarpan çok sayıda araç kazaya karıştı. Olay yerinde trafik tamamen dururken, bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapılırken, ağır yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi. Trafik ekipleri, kazanın yaşandığı bölgeyi trafiğe kapatarak güvenliği sağladı. Vatandaşlara bölgede dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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