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SON DAKİKA HABER! Üs bölgesine maket uçaklı saldırı girişimi engellendi

SON DAKİKA HABER! Üs bölgesine maket uçaklı saldırı girişimi engellendi
25.05.2021 12:07
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Son dakika haberi... MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.



1 TERÖRİST ETKİSİZ
Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

1⃣ Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021

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