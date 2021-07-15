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SON DAKİKA HABER! Rize'de sel felaketi: 5 ölü 3 kayıp

SON DAKİKA HABER! Rize'de sel felaketi: 5 ölü 3 kayıp
15.07.2021 13:21
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Rize'de sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 5'e, kayıp sayısı ise 3'e yükseldi. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm ekip buradayız, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ''Kapalı olan ana yol yok, bazı köy yolları kapalı'' bilgisini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ''Hasar tespitini 2 gün içinde tamamlayacağız'' dedi.


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